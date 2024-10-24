نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق ريال مدريد، منافسه فريق برشلونة، يوم السبت 26 أكتوبر، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة

تُقام المباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي برشلونة وريال مدريد عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لمباريات الليجا.

ترتيب برشلونة وريال مدريد في الليجا

ويحل فريق برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 24 نقطة.