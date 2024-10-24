العالم اليوم - وزارة العدل الأميركية تحذر ماسك من انتهاك قانون الانتخابات

انتم الان تتابعون خبر وزارة العدل الأميركية تحذر ماسك من انتهاك قانون الانتخابات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

ورفضت وزارة العدل التعليق على المعلومات عندما سئلت.

وأفادت تقارير بأن منظمة"أميركا باك" التابعة لماسك، تم إبلاغها بأن ما يقوم به ماسك قد ينتهك قانون الانتخابات الأميركي، حسبما أفادت محطتا سي إن إن وإن بي سي، نقلا عن مصادر مطلعة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، قال ماسك إنه سيتبرع بمليون دولار يوميا للناخب المسجل في الولايات الأميركية المتنازع عليها بشكل خاص حتى الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر.

وتستهدف المبادرة الناخبين المسجلين الذين يوقعون على عريضة تتعلق بـ "حرية التعبير والحق في حمل السلاح".

ويشكك خبراء في مدى قانونية التبرع.

وبموجب قانون الانتخابات الأميركي، يحظر دفع أموال للمواطنين مقابل التصويت أو التسجيل. وذكر ماسك أن الهدية التي تبلغ قيمتها مليون دولار تهدف إلى جذب المزيد من الاهتمام إلى العريضة.