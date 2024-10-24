نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام فنربخشة في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أستقر إريك تين هاج المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على تشكيل الشياطين الحمر لمواجهة نظيره فريق فنربخشة التركي، في بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فنربخشة في الدوري الأوروبي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فنربخشة التركي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

حراسة المرمى أندريه أونانا

خط الدفاعديوجو دالوت - ليساندرو مارتينيز - ماتايس دي ليخت - نصير مزراوي.

خط الوسط مانويل أوجارتي - كريستيان إريكسن.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو - أماد ديالو - ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فنربخشة

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة مانشستر يونايتد ضد فنربخشة على قناة beIN Sports 1HD، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي.