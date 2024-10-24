نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الرياض في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الرياض مساء اليوم الخميس 24-8-2024 على ملعب "الأمير فيصل بن فهد" في ثامن جولات الدوري السعودي.

موعد مباراة الاتحاد ضد الرياض في الدوري السعودي

تنطلق صافرة البداية لمباراة الاتحاد ضد الرياضي اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، السادسة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمواجهة الرياض في الدوري السعودي

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، عبد الإله العامري، سعد آل موسى، حسن قادش.

خط الوسط: فابينيو، نجولو كانتي، حسام عوار.

خط الهجوم: كريم بنزيما، موسى ديابي، ستيفن بيرجوين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرياض في الدوري السعودي

تذاع مباراة الاتحاد ضد الرياض مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC XTRA 2HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي.