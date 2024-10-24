نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشطة خدمية متعددة للمبادرة الرئاسية "بداية" لمواطني محافظة الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة والمديريات الخدمية لتنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" لبناء الانسان والتى تعمل بدورها على تحسين جودة الحياة لجميع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية.

أطلع المحافظ على أنشطة مديرية الشئون الصحية بتقديم الخدمة الصحية لــ مليون و363 مواطن خلال اسبوع شملت مبادرات ١٠٠ صحة،عمليات جراحية،صرف ادوية، تطعيمات،خدمات تنظيم اسرة ورعاية حوامل، حضانات ورعاية مبتسرين، جلسات كيماوى،علاج طبيعى،اسنان،اشعة،رعاية مركزة،الطوارئ والزيارات المنزلية للرائدات الريفيات،أسنان وعلاج طبيعى.

كما تابع محافظ الجيزة فاعليات مبادرة "بداية " التي نفذها فرع المجلس القومى للمرأة بالجيزة بتنظيم قافلة طبية لخدمة اهالى الاسكان البديل بمدينة 6أكتوبر وتم تقديم الخدمة الطبية لـــ 300 مواطن شملت رمد وانف واذن وحنجرة واسنان وعظام وجلدية وتحاليل واشعه وتم تقديم الادوية بالمجان للمترددين.

بالإضافة إلى تنظيم قافلة طبية للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي بالتعاون مع عيادات راعي مصر لخدمة وبناء الإنسان بمقر المجلس بالهرم قامت بتوقيع الكشف الطبى وتقديم الأدوية بالمجان على 200 سيدة فى تخصصات الباطنة، الأسنان، الرمد" فحص قاع العين" ، النظارات ، الجلديه، الأنف وأذن، العظام، قياس ضغط الدم والسكر ، عيادات صحة المرأة والكشف المبكر لسرطان الثدي.

وخلال القافلة تم عقد ندوة للحديث عن المبادرة الرئاسية بداية والخدمات التى تقدمها فى مجالات الرياضة، الثقافة، العمل والصحة،كما تم التعريف بالخدمات التى يقدمها فرع المجلس بالجيزة من خلال الخط الساخن “15115”من استشارات قانونية وبرامج تدريب على مختلف الحرف التى تحقق التمكين الاقتصادى للسيدات بالاضافة إلى الحديث عن التوعية بسرطان الثدي والإسعافات الأولية لفريق مبادرات صحة المرأة لوزارة الصحة.

كما قام فرع المجلس القومى للمرأة وبالتعاون مع الاحوال المدنية بالجيزة باستخراج بطاقة رقم قومى بالمجان لعدد 270 سيدة من المعيلات، المطلقات، الأرامل والأسر الأكثراحتياجا بأطفيح، العياط، الصف ومنشأة القناطر، وتم عقد ندوة للسيدات المستفيدات للتعريف بمبادرة " بداية " وما تقدمه من خدمات بالمجان فى مجالات ومنها " بطاقتك حقوقك " إضافة إلى القوافل الطبية والثقافية فى " الصحة، الثقافة " وبرامج التدريب بغرض تحقيق التمكين الاقتصادى للسيدات والشباب " وما يوفره من فرص للتدريب وتسويق للمنتجات.

وفى مجال التضامن الاجتماعى نظمت المديرية قافلة طبية على مدار يومان لاهالى أبو صير بمركز ومدينة البدرشين لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف الادوية اللازمة لهم بالمجان وتم الكشف على 1876 مواطن فى تخصصات الباطنة والاطفال والجلدية وانف واذن ورمد وعظام وذلك بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

كما قامت المديرية بتوزيع 60 كرتونة مواد غذائية للاسر الاولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بمنطقة الزيدية بمركز ومدينة أوسيم.

كما قامت مديرية العمل بعقد ندوة تثقيفية بشركة ذى كواليتي بالسادس من أكتوبر بحضور 68 عامل للحديث عن الحقوق والواجبات للعمال فى قانون العمل وذلك من أجل الحفاظ على العلاقة بين العمال وأصحاب الاعمال بتلك المنشآت.

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