سفير مصر بالمجر ينقل تهنئة الرئيس السيسي لكل من رئيس ورئيس وزراء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - التقى السفير محمد الشناوي سفير مصر لدى المجر بكل من تاماش شوليوك رئيس المجر وفيكتور أوربان رئيس وزراء المجر، وذلك على هامش الاحتفالية التي نظمتها الرئاسة المجرية بمناسبة الذكرى السنوية لثورة أكتوبر ١٩٥٦.

وقد نقل السفير الشناوي للرئيس ورئيس الوزراء المجري تهنئة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهما وللشعب المجري بمناسبة الذكرى السنوية للثورة المجرية، وخالص تمنيات السيد الرئيس للمجر بدوام الاستقرار والرخاء.

من ناحيتهما، اكد المسئولان المجريان على تقديرهما للسيد الرئيس وللدور الهام الذي تقوم به مصر كصمام أمان واستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وأعربا عن التطلع لاتمام زيارة السيد الرئيس للمجر في اقرب فرصة ممكنة، في اطار السعي لتعزيز العلاقات بين مصر والمجر التي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدت زخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة.