أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم: استمرار نشاط الرياح وتوقعات بأمطار خفيفة على بعض المناطق اليوم

حالة الطقس اليوم: استمرار نشاط الرياح وتوقعات بأمطار خفيفة على بعض المناطق اليوم.. أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس في مصر اليوم الخميس، 24 أكتوبر 2024. وأوضحت أن الرياح ستظل نشطة في معظم أنحاء البلاد، مما يسهم في تلطيف الجو خلال ساعات النهار.

تفاصيل الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم: استمرار نشاط الرياح وتوقعات بأمطار خفيفة على بعض المناطق اليوم

الهيئة أوضحت أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، بينما يميل للحرارة نهارًا في المناطق الشمالية وصولًا إلى شمال الصعيد، في حين سيكون حارًا في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

توقعات الأمطار

هناك احتمالات لتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وأجزاء من شمال الوجه البحري.

حالة البحرين

بالنسبة للبحر المتوسط، تشير الهيئة إلى أنه سيكون معتدلًا إلى مضطرب، مع ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية شرقية. أما البحر الأحمر، فسيشهد حالة مشابهة مع ارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر ورياح شمالية غربية.

درجات الحرارة

تشير توقعات الهيئة إلى أن درجات الحرارة ستتراوح في مختلف المدن المصرية، حيث ستكون أعلى درجة حرارة في رأس سدر (29 درجة مئوية) وأدنى درجة حرارة في كاترين (9 درجات مئوية).