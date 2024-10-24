مخزونات النفط الخام والبنزين الأمريكية ترتفع إلى 426 مليون…

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:11 صباحاً - وكالات_ ارتفعت مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الماضي، بحسب ما أعلنته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء، وفي المقابل انخفضت نواتج التقطير في ذات الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام ارتفعت إلى 426 مليون برميل بزيادة 5.5 مليون خلال الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بتوقعات محللين خلال استطلاع لوكالة بزيادتها 270 ألف برميل فقط.

يأتي ذلك في الوقت الذي انخفضت فيه مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما بنحو 346 ألف برميل خلال الأسبوع، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وانخفضت أسعار النفط بعد ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع حتى مع تعافي أنشطة التكرير، لتتراجع العقود الآجلة لخام برنت بنحو 1.22% إلى 75.11 دولار للبرميل، وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنحو 1.16% إلى 70.91 دولار للبرميل.

وذكرت الإدارة أن معدلات تشغيل المصافي ارتفعت بنسبة 1.8% خلال الأسبوع المذكور، بحسب وكالة .

وفيما يتعلق بالمنتجات النفطية، زادت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 900 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر إلى 213.6 مليون برميل، بحسب ما كشفت عنه الإدارة، مقابل هبوط متوقع 1.2 مليون برميل بحسب استطلاع .

وقالت الإدارة إن مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، تراجعت بنحو 1.1 مليون برميل في الأسبوع الماضي إلى 113.8 مليون برميل في حين كان استطلاع يتوقع هبوطها 1.7 مليون برميل.

وأضافت أن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام خلال الأسبوع الماضي زادت بنحو 913 ألف برميل يومياً.