الحكومة تنفي اعتزامها بيع مصر للطيران وطرح الشركات التابعة…

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2024 11:11 صباحاً - أ ش أ_ نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران، والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل.

وأوضح المركز الإعلامي، في بيان له اليوم الأربعاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة ولا نية لاعتزام الحكومة بيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل.