نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران خفيف للاعبي الاهلي قبل لقاء الزمالك بنهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك الليلة في السوبر المحلي.

وجاء مران الفريق الخفيف بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل فك العضلات قبل المباراة المرتقبة، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، وبات قريبًا من المشاركة.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.