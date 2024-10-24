انت الأن تتابع خبر «أقوى وصفة خرافية لتبيض الوجه واليدين والقدمين».... وإزالة سواد الشمس والقضاء على حب الشباب والهالات السوداء وتوحيد لون الجسم!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تسعى الكثير من السيدات إلى العناية ببشرتهن والحفاظ على نضارتها باستخدام وصفات طبيعية للتبييض والتقشير للتخلص من الجلد الميت والحصول على بشرة بيضاء وناعمة تفضل العديد منهن الابتعاد عن مستحضرات التجميل بسبب آثارها الجانبية والتغيير المؤقت الذي تحدثه في لون البشرة.

وصفات طبيعية لتقشير وتبييض البشرة

خلطة زيت الزيتون وعصير الليمون والسكر البني

تعتبر هذه الوصفة واحدة من الوصفات المفضلة لتقشير الجسم. يمكن تحضيرها بسهولة كالتالي:

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– زيت زيتون

– عصير ليمون

– سكر بني

– طريقة الاستخدام

– يترك الجسم بالخليط لمدة ربع ساعة قبل الاستحمام، مرة واحدة أسبوعيًا.

– ينصح بفرك مناطق الكوعين والركبتين وأسفل القدم جيدًا، ثم غسل الجسم بالماء الدافئ.

وصفة العسل والقهوة

تساعد هذه الوصفة في إزالة الشوائب وتجديد البشرة:

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– عسل أبيض

– قهوة مطحونة

طريقة الاستخدام

– تخلط المكونات لتكوين عجينة لزجة، ويتم فرك الجسم بها لضمان التخلص من الجلد التالف.

– يغسل الجسم بالماء الدافئ بعد الاستخدام.

منظف البشرة لتفتيح اللون

بعد التقشير، ينصح باستخدام منظف للبشرة لتعزيز التأثير:

طريقة الاستخدام

– يطبق المنظف على كامل الجسم ويترك لمدة ربع ساعة.

– يفرك بفوطة جافة بعد ذلك، مما يساهم في التخلص من الشوائب وتفتيح لون البشرة.

خلطة السكر وزيت الزيتون

تعتبر هذه الخلطة فعالة في تعزيز بياض الجسم:

المكونات المطلوبة لتحضير الوصفة

– نصف كوب من السكر الأبيض الخشن

– خميرة فورية

– عصير ليمون

– زيت زيتون

طريقة الاستخدام