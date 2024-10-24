انت الأن تتابع خبر «ما تضيعيش فلوسك على الكوافيرات..!!» طريقة صبغ الشعر باللون الزيتوني في المنزل بدون مواد كيميائية وبدون تكاليف وتغطيه الشيب.. ارجعي صبيه من تاني..! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر صبغة الشعر من الأمور التي تهتم بها الكثير من النساء ولكن تكاليف الذهاب إلى الكوافير يمكن أن تكون مرتفعة لذا يمكن أن تكون صبغ الشعر في المنزل خيارا ممتازا لتوفير المال والحصول على لون شعر مميز مثل الزيتوني، إليك خطوات سهلة ومكونات بسيطة لعمل ذلك في المنزل.

المكونات المطلوبة

يمكنك استخدام مكونات طبيعية لصبغ الشعر، ومن أبرزها:

الشاي الأسود وهو يساعد في إعطاء لون داكن للشعر.

الكركم الذي يمنح الشعر لونا ذهبيا ويعزز اللون الزيتوني.

كذلك عصير الليمون يساعد في تفتيح الشعر وتعزيز اللون.

زيت الزيتون يضيف لمعانا ونعومة للشعر.

طريقة تحضير الوصفة

لتحضير الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

قومي بغلي كوب من الشاي الأسود مع ملعقة صغيرة من الكركم في نصف لتر من الماء.

اتركي المزيج يغلي لبضع دقائق حتى يتجانس اللون.

بعد أن يبرد المزيج أضيفي ملعقتين كبيرتين من عصير الليمون وملعقة كبيرة من زيت الزيتون واخلطي المكونات جيدا.

قومي بتوزيع المزيج على شعرك باستخدام فرشاة أو بأصابعك مع التركيز على الجذور ثم غطي شعرك بقبعة بلاستيكية لمدة تتراوح بين 30 دقيقة إلى ساعة.

النتائج والعناية