نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور جديد في تجديد عقد كيميتش مع بايرن ميونخ في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، إلى أن إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، واثق من تجديد عقد نجمه جوشوا كيميتش خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات، بأن النادي البافاري واثق من التوصل إلى اتفاق نهائي مع كيميتش لتمديد عقده مع بايرن ميونخ.

وأضاف رومانو، بأن المفاوضات بين بايرن ميونخ وكيميتش تصل إلى مراحلها النهائية، في ظل رغبة اللاعب في البقاء مع البافاري.

وأوضح أن المفاوضات الجارية بين العملاق البافاري وكيميتش خلال الأيام الحالية شهدت تطور غير مسبوق مقارنة بما حدث الموسم الماضي.

يذكر أن أندية مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي يسعون إلى التعاقد مع النجم الألماني في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.