انت الأن تتابع خبر لاعب جديد.. مفاجأة جوميز أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري 2024_ 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أزمة ثلاثي الزمالك، كشف الإعلامي مهيب عبدالهادي، عن مفاجأة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال مباراة الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري.

موعد انطلاق المباراة..

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك، في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد، معقل نادي الجزيرة الإماراتي، في نهائي بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال.

ومن خلال تصريحات إعلامية، أكد الإعلامي الكبير مهيب عبد الهادي، أن البرتغالي جوزيه جوميز، يدرس الاعتماد على الغيني جيفرسون كوستا، في مركز خط الوسط، بجوار محمد شحاتة وعبدالله السعيد، وذلك بعد ظهور اللاعب بمستوى مميز في هذا المركز في المران الأخير للفريق.

وقد أضاف الإعلامى، أنه لو اعتمد البرتغالي جوزيه جوميز، على اللاعب الغيني جيفرسون كوستا، في مركز خط الوسط، سيعتمد على ناصر ماهر، في مركز الجناح الأيسر ليعوض غياب اللاعب مصطفى شلبي.

جوميز جاهز لضرب السويسري..