انت الأن تتابع خبر قبل ساعات من الكلاسيكو.. “21 عام سوبر” وهيمنة أهلاوية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يفتح ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات أبوابه، مساء اليوم الخميس، من أجل استقبال مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.
- وسبق أن التقى الأهلي والزمالك على مدار 21 عامًا من 2003 إلى 2024 في 8 مباريات بكأس السوبر المصري، وهما أكثر خصمين تواجها في تاريخ البطولة الكروية المحلية.
- وفاز الأهلي باللقب على حساب الزمالك في نسخ 2003 و2008 و2014 و2015 و2019 و2022، مقابل انتصارين للزمالك في 2016 و2020.
- وحسمت ركلات الترجيح 4 من أصل 8 مواجهات بين الفريقين في الكأس، حيث حقق الأحمر اللقب مرتين من خلالها والأمر ذاته للزمالك.. حيث حسمت أول مواجهة سوبر بين الأهلي والزمالك في 2003، وذلك بنتيجة 3-1 لصالح الأحمر حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادل سلبي في الوقت الأصلي، وكرر الأهلي المشهد نفسه في عام 2014 باستاد القاهرة الدولي، حين فاز 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل بدون أهداف.
- الغريب أن الزمالك لم يحقق أي انتصار في أرض الملعب، خلال الوقت الأصلي أو الإضافي، على الأهلي في كأس السوبر، واكتفى فقط بالفوز بركلات الترجيح، كانت في نسختي 2016 (3-1) بعد تعادل سلبي، ثم 2020 بنتيجة 4-3 بعد تعادل أيضًا بدون أهداف.
موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم:
- من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة ومعلقين السوبر:
- من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر عبر قنوات ON Time Sports 1 HD بصوت المعلقين الرياضيين بلال علام ومحمود أبو الركب، وقناة AD Sports 1 HD بصوت عصام عبده وعامر عبدالله، وقناة MBC 0Masr 2 بصوت فارس عوض.