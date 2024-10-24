انت الأن تتابع خبر قبل ساعات من الكلاسيكو.. “21 عام سوبر” وهيمنة أهلاوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يفتح ملعب ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالإمارات أبوابه، مساء اليوم الخميس، من أجل استقبال مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وسبق أن التقى الأهلي والزمالك على مدار 21 عامًا من 2003 إلى 2024 في 8 مباريات بكأس السوبر المصري، وهما أكثر خصمين تواجها في تاريخ البطولة الكروية المحلية.

وفاز الأهلي باللقب على حساب الزمالك في نسخ 2003 و2008 و2014 و2015 و2019 و2022، مقابل انتصارين للزمالك في 2016 و2020.

وحسمت ركلات الترجيح 4 من أصل 8 مواجهات بين الفريقين في الكأس، حيث حقق الأحمر اللقب مرتين من خلالها والأمر ذاته للزمالك.. حيث حسمت أول مواجهة سوبر بين الأهلي والزمالك في 2003، وذلك بنتيجة 3-1 لصالح الأحمر حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بعد تعادل سلبي في الوقت الأصلي، وكرر الأهلي المشهد نفسه في عام 2014 باستاد القاهرة الدولي، حين فاز 5-4 بركلات الترجيح بعد تعادل بدون أهداف.

الغريب أن الزمالك لم يحقق أي انتصار في أرض الملعب، خلال الوقت الأصلي أو الإضافي، على الأهلي في كأس السوبر، واكتفى فقط بالفوز بركلات الترجيح، كانت في نسختي 2016 (3-1) بعد تعادل سلبي، ثم 2020 بنتيجة 4-3 بعد تعادل أيضًا بدون أهداف.

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم:

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد الزمالك في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:00 بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة ومعلقين السوبر: