نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات قوية من فليك حول اكتساح بايرن ميونخ ومواجهة ريال مدريد القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة، سعادته الكبيرة بالفوز الكاسح على بايرن ميونخ بنتيجة (4-1) في مباراة الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت مساء الأربعاء.

وجاءت رباعية برشلونة في مرمى بايرن ميونخ بتوقيع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا دياز الذي سجل ثلاثية رائعة “هاتريك”.

فليك: سعيد بوجودي في برشلونة.. ومستعدون لـ ريال مدريد

وقال فليك في تصريحاته عقب نهاية المباراة: “أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في برشلونة، لا يجب أن نفكر في الماضي بل في ما يحدث الآن، لدينا لاعبون يتمتعون بجودة كروية هائلة، واليوم أثبت الفريق أنه مستعد لمثل هذه التحديات”.

وتابع فليك: “بالإضافة إلى ذلك، استعدنا لاعبين مثل أولمو، دي يونغ، وجافي، وقد أظهروا أيضًا أنهم جاهزون للمساهمة. لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، وأعتقد أننا ما زلنا قادرين على التحسن أكثر”.

وحول تألق رافينيا، قال فليك: “لم يكن لدي لاعب مثله في فريقي يومًا ما. إنه يبذل قصارى جهده، إنه يضع قلبه في ذلك. مع الكرة وبدونها، إنه جيد جدًا، هو دائمًا يبدأ الضغط وينهي فرصنا. كما إنه يبتسم دائمًا”.

وواصل: “إنه لاعب رائع، مع وجوده يعمل الفريق بشكل جيد جدًا، دائمًا حاضر، هو مثال يحتذى به في جميع التدريبات. يلعب بكثافة عالية جدًا، ويتعامل بشكل ممتاز مع الضغوط، وهو جاهز تمامًا. يتمتع بديناميكية رائعة وقد قدم مباراة شاملة جدًا، هجوميًا ودفاعيًا، وبكثافة كبيرة”.

واختتم: “بعد أن نستريح اليوم يمكننا البدء في التفكير في مدريد غدًا. أريد أن أرى كيف نتعافى ونستعد للكلاسيكو، لكنني أعتقد أنه نعم، نحن مستعدون جيدًا”.