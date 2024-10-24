نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال يكشف دور "هذا الشخص" في تألقه مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر الإسباني الشاب لامين يامال جناح برشلونة، عن سعادته بالعمل تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك، مقدرًا دوره الملموس في تطوير مستواه.

ونجح برشلونة فى الفوز على نظيره بايرن ميونخ مساء أمس بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

لامين يامال: الآن يتعين علينا الاستعداد لمباراة ريال مدريد

وقال لامين يامال عن العمل تحت قيادة فليلك فى تصريحات عقب مواجهة فريقه أمام البافاري: "يمنحني الكثير من الحرية، وأعتقد أن هذا واضح، يمكنني التحرك من جانب إلى آخر، ويمكنني النزول واستلام الكرة. يمنحني الكثير من الحرية ويجعلني ألعب بسعادة، وأعتقد أن هذا يظهر في أدائي".

وعن مواجهة بايرن ميونخ، قال لاعب برشلونة "أخبرت الفريق أنه يتعين علينا اللعب بالكرة، لأن اللعب بالكرة أفضل وأسرع، ونحن جيدون عندما تكون الكرة بين أقدامنا. عندما حصلنا على الكرة كما أردنا، تمكنا من اللعب بشكل أفضل".

وأختتم لامين يامال حديثه، قائلًا "نحن برشلونة ونلعب على أرضنا، يتعين علينا أن نظهر من نحن، كان علينا الفوز هنا وأنا سعيد للغاية بهذا الفوز، الآن يتعين علينا الاستعداد لمباراة السبت".

ويحل برشلونة ضيفًا السبت المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً، على غريمه التقليدي ريال مدريد على أرضية استاد سانتياجو برنابيو، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإسباني.