نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 24- 10- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 24- 10- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة يشهد اليوم الخميس العديد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف المسابقات، والتي نستعرضها لكم عبر الأسطر القليلة القادمة. وتقام مباريات نارية في دوري المؤتمر الأوروبي والتي تلعب لحساب الجولة الثالثة في دوري المؤتمر الأوروبي لهذه النسخة 2024-2025. مواعيد مباريات الدوري اليوم والأحد واحد نتيجة تصريات سلوت روما X دينامو كييف – 7.45 مساء - beIN Sports HD 2

آينتراخت فرانكفورت X ريجاس فوتبولا سكولا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 5

فرينكفاروزي X نيس – 7.45 مساء - beIN Sports HD 3 باوك سالونيكا X فيكتوريا بلزن – 7.45 مساء - beIN Sports HD Xtra 3 ميتيلاند X سانت جيلواز – 7.45 مساء كارباج أجدام X أياكس أمستردام – 7.45 مساء - beIN Sports HD 4 جلاسكو رينجرز X ستيوا بوخارست – 10 مساء - beIN Sports HD 6 بورتو X هوفنهايم – 10 مساء - beIN Sports HD 3 توتنهام X إي زد ألكمار – 10 مساء - beIN Sports HD 2 فنربخشة X مانشستر يونايتد – 10 مساء - beIN Sports HD 1 ليون X بشكتاش – 10 مساء - beIN Sports HD 4 مالمو السويدي X أولمبياكوس – 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 1 تفينتي أنشخيده X لاتسيو – 10 مساء - beIN Sports HD 5 أتلتيك بيلباو X سلافيا براج – 10 مساء - beIN Sports HD 8 أندرلخت X لودوجوريتس – 10 مساء - beIN Sports HD Xtra 3 مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة

جينت البلجيكي X مولده النرويجي – 7.45 مساء سانت جالين X فيورنتينا – 7.45 مساء - beIN Sports HD 6 باناثينايكوس X تشيلسي – 7.45 مساء - beIN Sports HD 1 مواعيد مباريات كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة بيراميدز X سيراميكا كيلوباترا (تحديد المركز الثالث) – 4.05 مساء - AD Sports 1 HD، ON Time Sports 1 HD الأهلي X الزمالك (النهائي) – 8 مساء - ON Time Sports 1 HD مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين والقنوات الناقلة العروبة X الشباب – 6.15 مساء - SSC HD الوحدة X الخليج – 9 مساء - SSC HD الرياض X الاتحاد – 9 مساء - SSC HD