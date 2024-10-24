نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعب الزمالك السابق يكشف ملامح تشكيل الفريق أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أمير عزمي مجاهد نجم الزمالك السابق، أن مواجهات القمة دائمًا تكون حالة اللاعبين فيها هي التي تمنح أي فريق الأفضلية، مشيرًا إلى أن وسط ملعب الزمالك كان جيدًا في المواجهات الأخيرة، وسيكون مهمة كولر الأساسية هي الحد من خطورة وسط الفريق الأبيض خلال نهائي السوبر المصري.

أمير عزمي: شحاتة وجابر وميشالاك في تشكيل الزمالك أمام الاهلي.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "هناك عناصر أساسية ستعود لتشكيلة الأهلي بينها حسين الشحات ووسام أبوعلي، وسيتم المفاضلة بين تاو وطاهر في خط الهجوم، والفريق الأحمر يضم عناصر جيدة وحلول فنية كثيرة داخل الملعب، ولا بد أن يركز دفاع الزمالك خلال فقدان الكرة".

وأضاف: "المباراة متكافئة بين الطرفين وصعبة على المدربين واللاعبين داخل الملعب، خسارة الأحمر لكأس السوبر الإفريقي ورغبة الزمالك في تأكيد احقيته باللقب ستجعل المواجهة قوية بين الفريقين".

وزاد: "لدينا حكام مميزين وكلهم ظهروا بشكل رائع في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة، واللاعبين سوف تساعدهم على الظهور بشكل جيد".

وأكمل: "اتوقع مشاركة محمد شحاتة على حساب دونجا، وميشالاك على حساب مصطفى شلبي، وباقي العناصر التي شاركت بشكل طبيعي في لقاء بيراميدز، مع عودة عمر جابر للظهير الأيمن، وحالة اللاعبين جيدة، وكل ما أخشاه هو عدم التركيز فقط، ولو كان كل اللاعبين في حالة جيدة، فأن فرصة الزمالك كبيرة لتحقيق المكسب".

وأشار إلى أن منتخب مصر والجهاز الفني بقيادة حسام حسن عليه التفكير في بناء صف أول وثانٍ وثالث، وهو الامر المطلوب من جانب المدير الفني الحالي للفراعنة خلال المرحلة المقبلة.

وتابع: "نحتاج كوادر يكون لديها خطة لمدة 4 سنوات، لدينا عناصر شابة تستطيع تقديم الكثير للكرة المصرية، واتمنى ان تفرز الانتخابات المقبلة وجوه قادرة على تحقيق شئ للرياضة في مصر، وأي شخص سبق وتواجد في اتحاد الكرة ولم يقدم شيئا فلا داعي لوجوده مرة آخرى، هناك كوادر مثل حسام الزناتي وأحمد عبدالله وغيرهم".