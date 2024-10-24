نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق الكرة المصرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

المباراة ستنطلق في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

يمكن لمحبي الكرة المصرية متابعة المباراة عبر القنوات المفتوحة التالية:

قناة ON Time Sports 1 HD

التردد : 11861

: 11861 معدل الترميز : 27500

: 27500 معامل تصحيح الخطأ : 5/6

: 5/6 الاستقطاب: أفقي

قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة

التردد : 12091

: 12091 معدل الترميز : 27500

: 27500 الاستقطاب: عمودي

طريق الفريقين إلى النهائي

الأهلي وصل إلى النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف النهائي.

وصل إلى النهائي بعد فوزه على بنتيجة 2-1 في نصف النهائي. الزمالك تأهل بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) عقب التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى : محمد الشناوي

: محمد الشناوي خط الدفاع : عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله

: عمر كمال عبد الواحد، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله خط الوسط : إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية

: إمام عاشور، أكرم توفيق، مروان عطية خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي

ترقب مباراة قوية بين العملاقين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، وسط أجواء حماسية في ملعب محمد بن زايد.