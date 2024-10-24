اليوم.. باريس تستضيف ”المؤتمر الدولي لدعم لبنان”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 06:32 صباحاً - تنطلق اليوم الخميس، فعاليات "المؤتمر الدولي لدعم لبنان"، والذي تنظمه فرنسا بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، في ظل الحرب التي تدور بين إسرائيل وحزب الله.

ويأتي المؤتمر استجابةً للنداء الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع 400 مليون دولار على الأقل، لمساعدة النازحين الذين اضطُروا لمغادرة منازلهم هربًا من القصف ومن العنف اليومي المتزايد في ظل الحرب بين إسرائيل وحزب الله.

والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في قصر الإليزيه، وناقشا الوضع الراهن في لبنان والمساعي الفرنسية لوقف إطلاق النار، إضافة إلى التحضيرات للمؤتمر.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، لإذاعة "آر تي إل"، أنّ باريس تقف إلى جانب لبنان و"لن تخذله".

وأضاف: "الهدف أولًا إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حلٍ دبلوماسيّ وإنهاء الأعمال العدائية، وحشد المساعدات الإنسانية من أكبر عدد ممكن من البلدان ودعم المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني".

وأشار إلى أنّ المؤتمر سيشهد مشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية، موضحًا أن كل من دعوناهم سيحضرون، لكن بارو لم يحدد مستوى التمثيل، بينما يغيب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

واعتبر بارو أن هذا القرار يتيح ضمان سيادة لبنان ووحدته من ناحية، ومن أخرى، إعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل حتى يتمكن 60 ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعد 7 أكتوبر في شمال إسرائيل من العودة إليها.