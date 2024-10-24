نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "6 شهور" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الأولى والثانية من مسلسل "6 شهور" بطولة الفنان الشاب نور النبوى، وإخراج مصطفى صولى، والذى يعرض على منصة watch it، نجاحََا كبيرََا فور عرضها.

وشهدت الحلقة الثانية أحداثًا مختلفة، حيث عقد مراد مكرم صاحب شركة العقارات اجتماع مع مراد – نور النبوى، ولطيفة نور إيهاب حتى يعلمهم كيف يبيعون العقارات في الشركة، وأن يكونوا أصحاب مبدأ وهو (السلزجى الشاطر لازم يكون بيحب الفلوس) وهو أول مبدأ في تعليم الثنائى أول خطوة في بيع العقارات.



قصة مسلسل "6 شهور"

تدور أحداث مسلسل 6 شهور في إطار اجتماعي لايت، يناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.

أبطال مسلسل 6 شهور





يشارك في بطولة مسلسل 6 شهور: نور النبوي، نور إيهاب، أمجد الحجار، وميشيل ميلاد، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.