نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور مصطفى أبو سريع وناهد السباعي.. انطلاق العرض الخاص لفيلم "المخفي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

احتفل الفنان أحمد سلطان أمس الأربعاء، بأول بطولة مطلقة له من خلال العرض الخاص لفيلم المخفي، والذي شهد حضور نخبة من نجوم الفن وأصدقائه المقربين.

أقيم العرض في إحدى سينمات أكتوبر الذي رصد تغطيته الخاصة موقع “دوت الخليج”، بحضور مميز من أبرز المشاركين في العمل وأصدقاء سلطان من الوسط الفني.

نجوم الفن يشاركون في الاحتفال

شارك في الاحتفال مجموعة من الفنانين والشخصيات الفنية، من بينهم مصطفى أبو سريع، محمود الليثي، المخرج وائل إحسان، ناهد السباعي، حازم إيهاب، والمطربة آية عبدالله.

كما حضر مغنيا المهرجانات ريشا كوستا وسمارة، حيث عبّر ريشا عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدًا أنها كانت تجربته التمثيلية الأولى.

وقال: "كواليس الفيلم كانت مميزة وجميلة، واستمتعت بها جدًا."

وحضر من أبطال العرض الفنان محمد محمود والفنانة ريهام الشنواني وأسرة صناع الفيلم من الشركة المنتجة.

قصة فيلم المخفي وأبطاله

فيلم المخفي هو عمل كوميدي من بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنواني، محمد محمود، ريم المصري، ومحمد محسن.

الفيلم من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله، وقد طرحت الشركة المنتجة البوستر والبرومو الرسمي للفيلم قبل أيام من موعد العرض.

الحبكة الدرامية للفيلم

تدور أحداث المخفي في إطار كوميدي اجتماعي حول شخصية "حلمي"، وهو شاب خجول يبدأ حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة

ويتسم حلمي ببراءته وثقته الزائدة بالآخرين، وهو ما يوقعه في مشاكل عديدة. الفيلم يعكس الصراع بين حلمي والمجتمع الذي يواجهه بكذبه وخداعه، مما يجعله يكتشف أن أقرب الناس إليه قد يخدعونه، ويفتح عينيه على حقائق الحياة القاسية.

المنافسة السينمائية

يأتي عرض فيلم المخفي وسط مجموعة من الأفلام الجديدة التي تُعرض في دور السينما، مثل فيلم بنسيون دلال من بطولة بيومي فؤاد وعمر مصطفى متولي، وفيلم دراكو رع الذي سيعرض نهاية أكتوبر، بالإضافة إلى فيلم أل شنب الذي سيطرح في 31 أكتوبر من بطولة ليلى علوي وأسماء جلال.

فيلم المخفي يمثل إضافة جديدة إلى الأعمال الكوميدية المصرية، ويعد فرصة لأحمد سلطان لتقديم نفسه للجمهور في دور البطولة للمرة الأولى.