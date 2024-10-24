حازم إيهاب يشيد بفيلم المخفي ويهنئ أبطاله في العرض الخاص

القاهرة - محمد ابراهيم -

شارك الفنان حازم إيهاب في الاحتفال بالعرض الخاص لفيلم المخفي، والذي أقيم في إحدى سينمات أكتوبر مساء أمس الأربعاء.

وعبر حازم إيهاب خلال تغطية دوت الخليج الخاصة، عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث ودعمه للفنان أحمد سلطان في أول بطولة مطلقة له.

حازم إيهاب يثني على أحمد سلطان

أشاد حازم إيهاب فهمي في تصريحات للفجر بزميله أحمد سلطان، واصفًا إياه بالفنان الموهوب الذي ينتظره مستقبل مشرق في عالم التمثيل.

قال حازم إيهاب: "أحمد سلطان فنان موهوب وحبيبي، ومستقبله هايل وإن شاء الله الفيلم يكسر الدنيا وألف مبروك لكل أبطاله وصناع العمل."

حضور مميز من نجوم الفن

لم يقتصر الحضور على حازم إيهاب فقط، بل حضر أيضًا مغني المهرجانات ريشا كوستا وسمارة، حيث عبر ريشا عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في الفيلم، مؤكدًا أن هذه التجربة التمثيلية الأولى له كانت ممتعة جدًا، وقال: "كواليس الفيلم كانت مميزة وجميلة، واتبسطت بيها جدًا."

أبطال الفيلم وطاقم العمل

فيلم المخفي يجمع كوكبة من النجوم، منهم أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنواني، محمد محمود، ريم المصري، ومحمد محسن.

الفيلم من تأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله، وتم الكشف البوستر الرسمي والبرومو للفيلم خلال الأيام الماضية.

قصة الفيلم

تدور أحداث فيلم المخفي في إطار كوميدي حول شخصية "حلمي"، الشاب الخجول الذي يبدأ مسيرته المهنية بعد التخرج.

يتميز حلمي ببراءته وثقته المطلقة بالآخرين، لكنه يتعرض لمشاكل اجتماعية عديدة بسبب خيبة أمله في من حوله.

يصطدم حلمي بواقع الحياة ويكتشف أن أقرب الناس إليه قد خدعوه، وهو ما يدفعه لمواجهة الحقيقة بشجاعة.

منافسة قوية في دور العرض

يعرض فيلم المخفي إلى جانب مجموعة من الأفلام الأخرى التي تشهد منافسة قوية في السينمات.

فإلى جانب المخفي، يعرض فيلم بنسيون دلال بطولة بيومي فؤاد وعمر مصطفى متولي.

كما تستعد السينمات لاستقبال أفلام جديدة خلال الأسابيع المقبلة مثل فيلم دراكو رع الذي سيعرض في 30 أكتوبر، وفيلم أل شنب الذي يضم نخبة من النجوم مثل ليلى علوي، أسماء جلال، لبلبة، سوسن بدر، وهيدي كرم.

فيلم المخفي يعد إضافة جديدة إلى الساحة السينمائية المصرية، ويأمل صناعه في أن يحظى بإقبال جماهيري واسع.