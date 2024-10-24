أبو علي يقود الهجوم.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في نهائي السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة -

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الزمالك، وذلك في إطار منافسات نهائي كأس السوبر المصري.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة الاهلي ضد الزمالك، في نهائي السوبر المصري في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في السوبر المصري

وكشف الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن تشكيل فريق الأهلي لمواجهة الزمالك، والذي سيكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، عمر كمال.



خط الوسط: كوكا، إمام عاشور، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، بيرسي تاو.