نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ضد الزمالك بث مباشر.. من سيحسم السوبر المصري؟ (مشاهدة أونلاين دون تقطيع) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية اهتمامًا كبيرًا من عشاق كرة القدم المصرية حول العالم، حيث تصدرت عبارة “موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024” محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

ومع اقتراب موعد المباراة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، يتزايد الشغف بين الجماهير لمتابعة هذه المواجهة الحاسمة.

تفاصيل موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة.

ستنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، مكة المكرمة، والدوحة، حيث يتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير ودعم إعلامي واسع.



تصريحات حول مشاركة نادي الزمالك

في تصريح تلفزيوني، أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الإمارات، أن الفريق الأبيض جاهز للمواجهة المرتقبة ضد الأهلي، مشيرًا إلى عدم وجود نية للانسحاب.

وصرح قائلًا: “الفرسان جاهزون ويتدربون بشكل جيد استعدادًا لمباراة نهائي السوبر المصري”.





استعدادات النادي الأهلي

من جانبه، يسعى النادي الأهلي، حامل لقب الدوري المصري، إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة لتعويض خسارته الأخيرة أمام الزمالك في كأس السوبر الإفريقي 2024. وتهدف القلعة الحمراء إلى إسعاد جماهيرها والتتويج بلقب السوبر المصري.





نتائج الفريقين في نصف نهائي السوبر المصري





حقق النادي الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2024، ليصل إلى النهائي.

فيما تأهل الزمالك بعد التغلب على بيراميدز بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي شهدت ندية كبيرة، ليعود ديربي القاهرة من جديد في هذا النهائي.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك





ستُبث المباراة المرتقبة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري 2024 عبر عدة قنوات مفتوحة ومجانية، مما يتيح لعشاق الكرة المصرية متابعة المباراة بسهولة. إليك القنوات الناقلة:





1. أون تايم سبورتس: الناقل المصري الرسمي، حيث يمكن متابعة المباراة عبر شاشتها بتعليق متميز.

2. أبو ظبي الرياضية: القناة الإماراتية الشهيرة ستنقل المباراة مباشرة من أبو ظبي.

3. MBC مصر 2: ستقوم القناة ببث المباراة مجانًا للجماهير في مختلف أنحاء العالم.





سيكون نهائي كأس السوبر المصري 2024 بين الأهلي والزمالك فرصة مثالية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمباراة من العيار الثقيل. مع استعدادات الفريقين وجاهزية القنوات الناقلة، سيكون هذا اللقاء حدثًا لا يُفوت.