انت الأن تتابع خبر بطلان افريقيا في المنافسة!!.. موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري بالإمارات والقنوات الناقلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يترقب عشاق كرة القدم المصرية في مصر وحول العالم المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، الذي سيقام في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يستضيف استاد هزاع بن زايد المباراة اليوم، الخميس الموافق 24 أكتوبر 2024، في النسخة المميزة من البطولة التي تشهد مشاركة 4 فرق للمرة الأولى، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

من المقرر أن تنطلق المباراة النهائية بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتقام المباراة على استاد هزاع بن زايد في الإمارات، حيث تأهل الفريقان بعد فوزهما في نصف النهائي، الزمالك تجاوز بيراميدز بضربات الجزاء الترجيحية، بينما فاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

قبل المباراة النهائية، ستقام مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع بين بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، لتحديد المراكز النهائية للأربعة فرق المشاركة في البطولة.

القنوات الناقلة للمباراة

سيتم بث مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على الهواء مباشرة عبر القنوات التالية:

قناة أون تايم سبورت

قناة أبوظبي الرياضية

قناة MBC مصر

طاقم التحكيم للمباراة