نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الإسكان تكشف عن قيمة التصالح في مخالفات البناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن قيمة التصالح في مخالفات البناء، وذلك وفقًا للكتيب الذي أعدته الوزارة للإجابة على استفسارات قانون التصالح على مخالفات البناء.

يتم تحديد قيمة التصالح بناءً على سعر المتر المسطح الصادر بقرار السلطة المختصة في المنطقة التي يقع فيها العقار، مع مراعاة النسب الواردة في المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون وفقًا لنوعية المخالفة.

قيمة التصالح في مخالفات البناء

مخالفات التعديات على خطوط التنظيم المعتمدة: نسبة 150% من قيمة المتر المسطح.

المباني ذات الطراز المعماري المتميز: نسبة 150%.

العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة: نسبة 150%.

مخالفات قيود الارتفاع وفق قانون الطيران المدني: نسبة 150%.

كيفية تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع

مخالفة البناء دون ترخيص وتجاوز الاشتراطات التخطيطية والبنائية: نسبة 100% من قيمة المتر المسطح.

مخالفة البناء دون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية: نسبة 50%.

الأعمال المرحلية لمخالفات البناء: الأسقف: 50%. الأعمدة: 25%. الأسوار: 15%.

مخالفة تغيير الاستخدام: في المناطق ذات المخططات المعتمدة: نسبة 100%. في المناطق دون مخططات معتمدة: نسبة 50%.

مخالفة الرسومات المعمارية والإنشائية: مطابقة للترخيص مع اختلاف بسيط في المسطح أو الأدوار: نسبة تتراوح من 5% إلى 15%.



الحد الأدنى والأقصى لقيمة التصالح

لا يقل سعر التصالح عن 50 جنيهًا للمتر المسطح أو المتر الطولي للأسوار.

الحد الأقصى لقيمة التصالح هو 2500 جنيه للمتر المسطح.

تعد هذه القواعد جزءًا من الجهود الحكومية لتنظيم عملية تقنين مخالفات البناء وتحسين الالتزام بالقوانين المنظمة للتخطيط العمراني.