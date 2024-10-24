نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة العمل تكشف عن أماكن إعلانات الوظائف الجديدة وتحذر من التعامل مع الكيانات المزيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة العمل عن الأماكن الرسمية التي يتم من خلالها طرح إعلانات الوظائف الجديدة وخدماتها المختلفة، مؤكدة أنها تعتمد على طريقتين رسميتين للإعلان عن نشرات التوظيف وفرص العمل داخل وخارج السوق المحلي.

كما حذرت الوزارة المواطنين من التعامل مع مصادر غير موثوقة تقدم معلومات مغلوطة.

أماكن نشر إعلانات الوظائف الجديدة

وفقًا لبيان وزارة العمل، يمكن للمواطنين الاطلاع على إعلانات الوظائف وخدمات الوزارة عبر القنوات التالية:

الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة: www.labour.gov.eg

صفحة الوزارة الرسمية على موقع فيسبوك.

تحذير من التعامل مع كيانات مزيفة

أوضحت الوزارة أنها لا تتواصل مع المواطنين عبر الهاتف أو الرسائل النصية، محذرة من الانسياق خلف الصفحات الإلكترونية والشركات غير المرخصة التي تزعم تقديم خدمات التوظيف أو صرف منح للعمالة غير المنتظمة مقابل دفع أموال.

ودعت المواطنين إلى عدم التعامل مع هذه الكيانات المزيفة، وسرعة الإبلاغ عنها لدى مباحث الأموال العامة أو شرطة الإنترنت.

خدمات وزارة العمل مجانية

وأكدت وزارة العمل أن جميع خدماتها مجانية تمامًا، وأن التعامل مع الوزارة يتم مباشرة أو عبر مديريات العمل في المحافظات. كما حذرت المواطنين من تقديم بياناتهم الشخصية لأي جهة تدعي ارتباطها بالوزارة.

نصيحة للمواطنين

على المواطنين التأكد من التعامل فقط مع القنوات الرسمية المعلنة للحصول على فرص العمل، وعدم الانصياع لأي جهة غير موثوقة قد تطلب منهم دفع أموال أو مشاركة معلوماتهم الشخصية.