نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات الطقس اليوم في مصر: تأثير منخفض قبرص والرياح الباردة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024، عن استمرار تأثر مصر بحالة من التقلبات الجوية نتيجة مرور منخفض قبرصي.

ويتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات النهار على معظم مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تشهد ساعات الليل برودة ملحوظة، خاصة في المناطق الريفية والمكشوفة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

من المتوقع أن يكون الطقس خلال النهار معتدلًا على المناطق الشمالية، بما في ذلك السواحل الشمالية ومدن القناة، بينما يميل إلى الحرارة قليلًا على مناطق جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ومع غياب الشمس، تتبدل الأجواء بشكل كبير لتصبح الليالي باردة في جميع أنحاء البلاد، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

كما أشار البيان إلى تأثر المناطق الشمالية بمرور منخفض جوي قادم من قبرص، مما يؤدي إلى نشاط الرياح على معظم مناطق الجمهورية، خاصة السواحل الشمالية.

ويصحب هذه الرياح أجواء باردة مع احتمال تساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق الشمالية مثل الإسكندرية ومرسى مطروح.

حالة الطقس في القاهرة والمحافظات

تعتبر المناطق الشمالية والغربية، مثل الإسكندرية ومرسى مطروح، من أكثر المناطق تأثرًا بالمنخفض القبرصي، حيث يُتوقع أن تشهد نشاطًا ملحوظًا في الرياح مع أمطار متفرقة.

في المقابل، سيظل الطقس مستقرًا ومائلًا للحرارة في جنوب البلاد وجنوب سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 28°C، الصغرى 18°C.

الإسكندرية: العظمى 26°C، الصغرى 20°C.

بورسعيد: العظمى 26°C، الصغرى 21°C.

السويس: العظمى 27°C، الصغرى 19°C.

شرم الشيخ: العظمى 30°C، الصغرى 23°C.

الغردقة: العظمى 29°C، الصغرى 22°C.

الأقصر: العظمى 31°C، الصغرى 19°C.

أسوان: العظمى 32°C، الصغرى 20°C.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

من المتوقع أن يشهد البحر المتوسط اضطرابات ملحوظة نتيجة نشاط الرياح الشمالية الشرقية، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و2.5 متر، مما يشكل خطرًا على حركة الملاحة البحرية.

أما بالنسبة إلى البحر الأحمر، فيتوقع أن تكون الأمواج معتدلة إلى مضطربة بارتفاع يتراوح بين 1.5 و2 متر، مما يؤثر على الأنشطة البحرية.

نصائح وتحذيرات

مع هذه الأجواء المتقلبة، تنصح هيئة الأرصاد بارتداء ملابس خريفية ثقيلة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، نظرًا للبرودة الملحوظة.

كما شددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي قد تشهد رياحًا مثيرة للأتربة أو أمطارًا خفيفة تؤثر على الرؤية.