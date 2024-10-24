مرموش يقود الهجوم.. تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام ريجاس في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دينو توبمولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اينتراخت فرانكفورت الألماني على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره دواجافا ريجاس اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد دويتشا بانك ضمن منافسات الجولة 3 من الدوري الأوروبي.

موعد مباراة فرانكفورت وريجاس

وتنطلق صافرة بداية مباراة اينتراخت فرانكفورت وريجاس مساء اليوم في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:45 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل فرانكفورت المتوقع أمام ريجاس

حراسة المرمى: تراب

خط الدفاع: كريستنسن، توتا، روبن، ثيت.

خط الوسط: ايريك، جوتزه، لارسون.

خط الهجوم: نييلس، ايكتيكي، عمر مرموش.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت وريجاس

تردد bein sports على نايل سات

تردد القناة الأولى: 11013.

تردد القناة الثانية: 11054.

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 3/4