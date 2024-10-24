نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المدارس تستعد لأول اختبار شهري بالعام الدراسي 2024/2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لعقد أول اختبار شهري في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد المقبل وفقًا للجدول الزمني الخاص بكل إدارة تعليمية، وفقا لتعليمات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي ذات السياق، ستتم هذه الاختبارات خلال حصة كل مادة دون التأثير على سير اليوم الدراسي بشكل عام.

كما أن أسئلة امتحان شهر أكتوبر ستكون من أجزاء المنهج الدراسي المخصص لشهر أكتوبر فقط.

جديرا بالذكر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توزيع درجات الطلاب في المرحلة الابتدائية، حيث يتكون مجموع الدرجات من 60 درجة لامتحان نهاية الفصل الدراسي.

يتم توزيع باقي الدرجات على المهام الأدائية التي تمنح 10 درجات، وكراسة الواجب والنشاط بواقع 5 درجات لكل منهما. كما يتم تخصيص 5 درجات للتقييم الأسبوعي و5 درجات أخرى للمواظبة والسلوك. بالإضافة إلى ذلك، يحصل الطالب على 10 درجات لتقييم الشهر، لتصبح الدرجة النهائية 100 درجة.