نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. قرار محكمة أبو ظبي في قضية ثلاثي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت محكمة أبو ظبي قرارًا باستمرار حبس ثلاثي الزمالك، على ذمة القضية المتعلقة بالاعتداء على منظمي مباراة بيراميدز في بطولة السوبر المصري.

استمرار حبس ثلاثي الزمالك وتأجيل القضية

كما قررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس اللاعبين نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بجانب عبد الواحد السيد مدير الكرة، دون الإفراج عنهم.

وكان محامي اللاعبين قد تقدم بطلب للمحكمة للإسراع في عقد الجلسة وطلب البراءة بعد إجراء التصالح مع الجهة المدعية، إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب.