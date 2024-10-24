نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكلمة العليا للأحمر.. ماذا قدم الأهلي والزمالك في 31 نهائي سابق قبل موقعة السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة بصفة عامة والكرة المصرية بصفة خاصة نحو ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، في تمام الساعة الثامنة مساءً اليوم بتوقيت القاهرة حيث الكلاسيكو العربي المنتظر والذي يعد واحد من أقوى الديربيات في الكرة العربية والإفريقية والذي سيجمع العملاقين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري،، عشاق المارد الأحمر على الموعد وانتظار المصالحة وتعويض خسارة لقب السوبر الإفريقي لحساب الفارس الأبيض منذ أيام معدودة،، أما عشاق الرداء الأبيض يأملون في استمرارية الهيمنة مؤخرا على لقاءات القمة خاصة الفوز في اخر مواجهتين بين الفريقين ببطولة الدوري والسوبر الإفريقي وحصد لقب جديد يضاف لخزائنه على حساب القلعة الحمراء فلمن سيكون الكلمة اليوم.

كبيرين القارة الإفريقية الأهلي والزمالك على موعد مع النهائي رقم ٣٢ بين القطبين بمختلف البطولات المحلية والإفريقية نستعرضها معكم من خلال التقرير التالي:

- جمع القطبين المصريين ٣١ مواجهة سابقة خلال نهائيات بطولات مختلفة كانت الكلمة العليا فيها للشياطين الحمراء بعدد ١٧ مواجهة مقابل ١٣ مواجهة لأبناء ميت عقبة وتقاسم الفريقين اللقب خلال مواجهة واحدة

- بطولة كأس مصر:

جمع الفريقين في 20 نهائيًا لبطولة كأس مصر حقق الأهلي الفوز في ١٠ مواجهات منهما والتتويج باللقب بينما تغلب الزمالك على غريمة التقليدي في ٩ مواجهات والتتويج باللقب،، بينما تقاسم القطبين اللقب مرة واحدة خلال مواجهة تعد من أكثر المواجهات إثارة والتي كانت في نهائي كأس مصر عام 1985، حينما انتهى اللقاء الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتعادل الفريقان مجددًا في مباراة الإعادة بنتيجة 2-2.

- بطولة السوبر المصري:

بينما في السوبر المصري والذي ستحمل مواجهة اليوم الرقم ٩ خلال مواجهات الفريقين في تلك البطولة كان لنادي القرن الإفريقي التفوق بشكل واضح بعدد ٦ نهائيات في مقابل مواجهتين إثنين فقط للملكي المصري.

- دوري أبطال إفريقيا:

ومن البطولات المحلية نتجه للبطولات القارية والبطولة الأقوى والأعرق في القارة السمراء دوري أبطال إفريقيا والمواجهة الأبرز تاريخيًا على مر التاريخ بين الفريقين والتي سميت "نهائي القرن" أو كما يحب أن يتذكرها عشاق القلعة الحمراء "القاضية ممكن" والتي لازال عشاق المارد الأحمر يتذكرونها بكل تفاصيلها ويتغنون بتعليق التونسي "عصام الشوالي" بهدف الفوز لأفشة الذي يعد أبرز محطات المواجهات بين الأهلي والزمالك، حيث حسمه الأهلي بنتيجة 2-1، ليظفر بلقبه التاسع في البطولة ويحرِم الزمالك من تحقيق لقبه السادس.

- بطولة السوبر الإفريقي:

ونستمر في استعراض مواجهات الفريقين في نهائيات القارة السمراء ونتوجة لبطولة السوبر الإفريقي والتي تواجه الفريقين خلالها مواجهتين فقط.

الأولى كانت في عام 1994 وحقق فيها الزمالك الفوز بهدف نجمه أيمن منصور.

أما المواجهة الثانية فجرت الشهر الماضي وتفوق خلالها أيضًا الزمالك بركلات الترجيح وذلك بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

أرقام عديدة بين القطبين لا تنتهي وتاريخ كبير يجمع الكبيرين ويتطلع عشاق الفريقين على المستوى المحلي والقاري خلال مواجهة اليوم الفوز والتتويج باللقب وزيادة خزائن فريقه بلقب جديد ورقم جديد يضاف على حساب الآخر فلمن تبتسم الكرة اليوم ومن يتوج باللقب المنتظر اليوم هل يصالح الأهلي جماهيره اليوم أم يستمر الزمالك في تفوقه مؤخرًا وحصد لقب جديد على حساب الأهلي يضاف لخزائنه.