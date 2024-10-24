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أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار يوم الأحد المقبل إلى ملعب "جوزيبي مياتسا" في ميلانو مسرح كلاسيكو إيطاليا بين إنتر وغريمه التقليدي يوفنتوس عقب نتيجتيهما المتناقضتين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك في المرحلة التاسعة من "سيري أ".

كلاسيكو إنتر ميلان ويوفنتوس في قمة الدوري الإيطالي

يدخل إنتر حامل اللقب المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الثمين وفي الوقت القاتل على مضيفه يونج بويز السويسري (1-0) الأربعاء في الجولة الثالثة للمسابقة القارية العريقة بنظامها الجديد، فيما سقط فريق "السيدة العجوز" بقيادة مدربه الجديد تياجو موتا أمام ضيفه شتوتجارت الألماني بالنتيجة ذاتها الثلاثاء.

يحتل حامل اللقب المركز الثاني بفارق نقطتين خلف نابولي المتصدر وبفارق نقطة واحدة أمام يوفنتوس الثالث.

ويتمتع رجال المدرب سيموني إينزاجي بروح معنوية جيدة على الرغم من معاناته من غيابات عدة بسبب الإصابة.

بعد غياب الركيزتين الأساسيتين قائد المنتخب التركي هاكان تشالهانأوجلو وفرانتشيسكو أتشيربي بعد تعرضهما لإصابتين في الفخذ في مواجهة المضيف روما (1-0) في نهاية الأسبوع الماضي، لحق لاعب الوسط البرازيلي كارلوس أوجوستو بالعيادة الطبية عقب إصابته الأربعاء وترك مكانه لفيديريكو ديماركو (55).

اضطر إينزاجي إلى إشراك نجومه بعد معاناة الفريق الثاني في سويسرا، حيث فشل النمساوي ماركو أرناوتوفيتش والإيراني مهدي طارمي في إثبات نفسيهما كبديلين للقائد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والفرنسي ماركوس تورام.

أهدر أرناوتوفيتش ركلة جزاء في الدقيقة 48 قبل أن يسجل تورام، بديل طارمي، هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ومع المباريات المتتالية والكثيرة والمزيد من الإصابات التي من المؤكد أنها ستأتي بسبب الروزنامة المزدحمة، سيحتاج إينزاجي إلى أداء أفضل مما قدمه لاعبوه الأربعاء، على الرغم من أن يوفنتوس يعاني من مشاكله الخاصة وخيب الآمال منتصف الأسبوع بخسارته أمام شتوتجارت.

مني يوفنتوس بأول هزيمة له هذا الموسم على يد شتوتغارت، حيث غرق فريق موتا في الوقت بدل الضائع (90+2) في تورينو بعد عرض مخيب كان سيتسبب بخسارة بنتيجة أكثر إحراجًا لو لم يقدم حارس المرمى ماتيا بيرين أداءا بطوليا وتصدى لركلة جزاء في الدقيقة 86 انبرى لها الفرنسي إنزو ميو.

ولا تساعد الإصابات الكثيرة التي عانى منها موتا، آخرها مشكلة في الفخذ للبرازيلي دوجلاس لويز الذي لم يقدم أداءً جيدًا منذ انضمامه هذا الصيف قادما استون فيلا الإنجليزي مقابل أكثر من 50 مليون يورو.