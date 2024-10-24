صعود طفيف لأسعار الذهب العالمية مع تزايد الإقبال على الملاذ…

دبي - احمد فتحي في الخميس 24 أكتوبر 2024 04:14 مساءً - _ زيادة الإقبال على الملاذ الآمن دفع أسعار الذهب للصعود اليوم الخميس بشكل طفيف، وذلك رغم ارتفاع الدولار، في حين سجل البلاديوم أعلى مستوى في أكثر من شهر.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2725.51 دولار للأوقية بحلول الساعة 0143 بتوقيت جرينتش.

وكانت الأسعار قد بلغت مستوى قياسيا مرتفعا أمس الأربعاء عند 2758.37 دولار، إثر ارتفاع الطلب على المعدن الأصفر وسط توتر بشأن الانتخابات الأمريكية والصراع في الشرق الأوسط.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% مسجلة 2738.50.

واقترب الدولار من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر مما حد من قدرة الذهب على مواصلة الارتفاع.

وتحتدم المنافسة في انتخابات الرئاسة الأمريكية بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كاملا هاريس وذلك مع بقاء أقل من أسبوعين على التصويت المقرر في الخامس من نوفمبر.

وقصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت وقالت جماعة حزب الله اللبنانية إنها أطلقت صواريخ دقيقة التوجيه على أهداف إسرائيلية لأول مرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة في المعاملات الفورية 33.84 دولار للأوقية، وقفز البلاديوم أربعة بالمئة مسجلا 1100.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى له منذ 18 سبتمبر أيلول.

وكانت بلومبرج، قد ذكرت أن واشنطن طلبت من حلفائها في مجموعة السبع دراسة فرض عقوبات على البلاديوم والتيتانيوم الروسي.

وزاد البلاتين واحدا بالمئة إلى 1025.85 دولار للأوقية.