نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرجنتين في صدارة تصنيف "فيفا" وفرنسا وصيفًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب الإمارات إلى المركز 68 في تصنيف "فيفا" لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بينما واصلت الأرجنتين تصدرها للترتيب العام.

أول 10 منتخبات أفريقية:

1- المغرب الأول أفريقيًا - 13 عالميًا.

2 - السنغال الثاني أفريقيًا - 20 عالميًا.

3 - مصر الثالث أفريقيًا - 30 عالميًا.

4 – نيجيريا الرابع أفريقيًا - 36 عالميًا

5 – الجزائر الخامس أفريقيًا - 37 عالميًا

6 - كوت ديفوار السابع أفريقيًا - 33 عالميًا.