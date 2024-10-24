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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرجنتين في صدارة تصنيف "فيفا" وفرنسا وصيفًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقدم منتخب الإمارات إلى المركز 68 في تصنيف "فيفا" لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بينما واصلت الأرجنتين تصدرها للترتيب العام.
أول 10 منتخبات أفريقية:
1- المغرب الأول أفريقيًا - 13 عالميًا.
2 - السنغال الثاني أفريقيًا - 20 عالميًا.
3 - مصر الثالث أفريقيًا - 30 عالميًا.
4 – نيجيريا الرابع أفريقيًا - 36 عالميًا
5 – الجزائر الخامس أفريقيًا - 37 عالميًا
6 - كوت ديفوار السابع أفريقيًا - 33 عالميًا.