نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي السوبر المصري.. محمد عبدالمنعم يوجه رسالة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي، رسالة دعم إلى زملائه في الأهلي قبل مواجهة الزمالك في نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

رسالة عبدالمنعم إلى لاعبي الأهلي

قال محمد عبدالمنعم في رسالته عبر قناة النادي الأهلي: “بالتوفيق للأهلي في نهائي السوبر أمام الزمالك ويرجعوا فرحانين ويفرحونا هنا بردو وإن شاء الله يرجعوا كسبانين”.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك اليوم الخميس، في مباراة نهائي بطولة كأس السوبر التي تقام على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتي.

وتبدأ صافرة بداية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، اليوم الخميس، عند تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نهائي السوبر المصري عقب فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي.