نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حافلة الزمالك تتحرك نحو ملعب محمد بن زايد لملاقاة الأهلي في نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من فندق الإقامة بأبوظبي متجهة إلى ستاد محمد بن زايد، استعدادًا لخوض مباراة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

الزمالك يتحرك إلى ملعب مباراة نهائي كأس السوبر المصري

وكان البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفين للفريق ألقى محاضرة فنية على اللاعبين بفندق الإقامة، منحهم خلالها التعليمات الأخيرة قبل المواجهة المرتقبة في نهائي السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت الإمارات، على ملعب محمد بن زايد في نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.