نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 مرشحين لقيادة منتخب السعودية حال إقالة مانشيني في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن مستقبل الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب السعودي، أصبح محل شك، بعد النتائج المخبية للأمال في التصفيات الأسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وحقق المنتخب السعودي تحت قيادة مانشيني انتصارًا وحيدًا في تصفيات كأس العالم من أصل 4 مباريات، حيث سقط أمام اليابان وخسر وتعادل أمام أندونيسيا والبحرين، وفاز فقط على الصين.

وكشفت تقارير صحفية سعودية، عن أبرز المرشحين لقيادة المنتخب السعودي في حال إقالة مانشيني من منصبه خلال الفترة المقبلة.

ويأتي على رأس المرشحين لقيادة الأخضر السعودي، الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، وهيرفي رينارد والذي أشرف على تدريب المنتخب السعودي في كأس العالم السابق، بالإضافة إلى المغربي حسين عموته مدرب الجزيرة الإماراتي، والأرجنتيني رامون دياز مدرب كورينثيانز البرازيلي، وأخيرًا السعودي صالح المحمدي مدرب الحزم.