المصري ينهي معسكره المغلق في المغرب بمران أخير في صالة الجيمانزيوم

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى فريق المصري البورسعيدي صباح اليوم الخميس مرانه الأخير في صالة الجيمانزيوم الملحقة بمقر إقامته في أحد فنادق مدينة بوزنيقة المغربية.

المصري ينهي معسكره المغلق في المغرب

يختتم الفريق البورسعيدي معسكره المغلق الذي أقيم في المملكة المغربية واستمر لمدة أسبوعين، ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد.

ركز علي ماهر المدير الفني للنادي المصري على تعزيز مستوى اللياقة البدنية للاعبين، إلى جانب العمل على تطوير الجوانب التكتيكية والفنية للفريق.

شهدت التدريبات اليومية للفريق البورسعيدي خلال المعسكر تركيزًا على تحسين التنسيق بين الخطوط، والارتقاء بمستوى الأداء الجماعي للفريق في المباريات.

يسعى المصري لتحقيق بداية قوية في الموسم الجديد، والاستمرار في تقديم أداء مميز يليق بتطلعات جماهيره.

من المتوقع أن يعود فريق المصري إلى مصر خلال الساعات المقبلة لاستكمال استعداداته النهائية على أرض الوطن.