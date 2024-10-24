القاهرة - محمد ابراهيم - أثار الفنان محمد رمضان جدلا واسعا بعدما نشر عبر حسابه الشخصي علي موقع إنستجرام، مجموعة صور من زيارته لأسرة الفنان الراحل عمر الشريف، ومقابلته لحفيد الفنان كارم الشريف، ووالدته في منزلهم، ونشرها رمضان معلقًا عليها: «إرث الأساطير يشرفني أن أكون مع عائلة عمر الشريف».

تفاعل حفيد عمر الشريف مع محمد رمضان

وتفاعل حفيد الفنان عمر الشريف، مع الصور التي نشرها محمد رمضان عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وعلق قائلا: «لما قابلتك فهمت ليه جدي كان معجب بيك كدا».

محمد رمضان يثير الجدل بسبب زياراته لعائلة عمر الشريف

وكان من بين الصور التي نشرها رمضان صور للمقتنيات الخاصة بالنجم الراحل من داخل منزله، ومن بينها صورة تحمل توقيعات واهداءات خاصة، منها صورة للفنان عمر الشريف برفقة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والرئيس الأمريكي جيرالد فورد، وعليها توقيع الرئيسين، وغيرها من المقتنيات المهمة للفنان العالمي.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، ينتظر الفنان محمد رمضان، طرح أحدث أعماله الفنية وهو فيلم «أسد أسود»، وهو من تأليف وإخراج محمد دياب، والذي انتهى من تصويره، استعدادًا لطرحه خلال الفترة المقبلة، ويضم بطولة عدد من النجوم أبرزهم: ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

اخر اعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هو فيلم هارلي، وشاركه البطولة مجموعة من النجوم أبرزهم: مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل الفيلم من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، دارت أحداثه حول مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته بمصر، ويقوده ذكائه وسرعته للعمل مع إحدى العصابات، ويشارك الفنان محمد رمضان في فيلم هارلي، الفنانة مي عمر، وانتهى الثنائي من تصوير الفيلم خلال شهر رمضان.