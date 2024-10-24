أحمد جودة - القاهرة - رامي صبري يعلن عن مفاجأة مع تامر حسني قريبًا

حرص الفنان رامي صبري على مشاركة جمهوره ومحبيه صورة تجمعه بالفنان تامر حسني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" مُعلنًا عن مفاجآة تجمعهم سويا.



منشور الفنان رامي صبري عبر حسابه على إنستجرام

ونشر الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام "صورة له وهو يعزف على البيانو وأمامه الفنان تامر حسني يعزف على الجيتار، وعلق من خلال خاصية الكابشن قائلًا:

"قريبًا".

منشور الفنان رامي صبري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



أحدث أغاني الفنان رامي صبري



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي قدمها الفنان رامي صبري هى أغنية بعنوان "على بالي"، والتي طرحها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وجائت الأغنية من كلمات مصطفى مدكور، وألحان رامي صبري ومحمد على، وتوزيع رامي يسا، ومكس ماستر أمير محروس.



كلمات أغنية على بالي

وتقول كلمات الأغنية:

على بالي لو عدت علينا سنين

يا واحشني طولت في غيابك فين

الدنيا من بعدك هعيشها لمين

ما الناس شايفين بقى حالي أنا إيه

على عيني عمر وعدى وإنت بعيد

وأنا لسه بحكي في حكايتنا وأعيد

وحياتي مش لاقي لها أي جديد

طب وإنت بعيد قول لي أعمل إيه

ليالي حبيبي أنا مش بنساك

ومكمل حياتي وأنا قلبي معاك

بطمن عليك طول ما إنت بعيد وبصبر في قلبي وبستناك.