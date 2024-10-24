نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد وفنربخشة في الدوري الأوروبي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع نظيره فريق فنربخشة التركي، مساء اليوم الخميس الموافق 24 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

ويستضيف ملعب "شكري سراج أوغلو" مباراة فنربخشة مع نظيره مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد فنربخشة التركي، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشر مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ضد فنربخشة في الدوري الأوروبي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الأوروبي في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة مانشستر يونايتد ضد فنربخشة عبر قناة beIN Sports 1HD.