الليلة.. إسعاد يونس ضيفة فاطمة مصطفى في "الراديو بيضحك"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة إسعاد يونس، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر، ضيفة في برنامج "الراديو بيضحك"،الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى، والمذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن الكثير من الأسرار حول حياتها الخاصة ومشوارها الفني، وتتحدث عن كواليس آخر أعمالها الفنية، وهي مسلسل "تيتا زوزو"، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وانتشارًا واسعًا، خلال الفترة الحالية.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ إسعاد يونس، وعلقت عليه:" استنوا النجمة الكبيرة إسعاد يونس وحلقة استثنائية بكرة الخميس الساعة 5 في الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

أحداث مسلسل “تيتا زوزو”



ينتمي مسلسل “تيتا زوزو” إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور احداثه في إطار لايت كوميدي وهو مسلسل مكون من 30 حلقة يتم عرضه في الأوف سيزون وتدور قصته حول إسعاد يونس التي تلعب شخصية وكيلة وزارة ولديها أبناء وأحفاد، ومن ثم تمر العائله بالعديد من المشاكل، ذلك الأمر الذي يجعل اسعاد يونس مسؤوله عن تلك المشاكل وعن تقديم حلول لها.



فريق عمل “تيتا زوزو”





مسلسل “تيتا زوزو”، يشارك فى بطولته إسعاد يونس، مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.