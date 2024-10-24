الرياضة

مدحت شلبي يعتذر عن قمة السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  


أعلن الإعلامي الكبير مدحت شلبي موقفه النهائي من التعليق على نهائي كأس السوبر المصري الذي سيقام الليلة بين والزمالك على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.


ونشرت الصفحة الرسمية لقناة إم بي سي مصر عن تعيين فارس عوض معلقًا على قمة الكرة العربية والمصرية الأهلي والزمالك فقط بعد أن أعلنت قبل سابق عن تعيين مدحت شلبي وفارس عوض للقمة.


ونشرت الصفحة الرسمية لمدحت شلبي عبر فيسبوك: “يعتذر كابتن مدحت شلبى عن التعليق على نهائى كأس السوبر المصرى بسبب تعرضه لنزلة برد.. دعواتنا له بدوام الصحة وبالشفاء العاجل بإذن الله”.


ويلتقي الأهلي أمام الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري 2024 في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد.


وصعد الأهلي إلى نهائي كأس السوبر بعد التغلب على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين بينما صعد فريق الزمالك إلى النهائي بعد التغلب على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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