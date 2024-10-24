نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. كولر يُحفز ثلاثي الأهلي بتعليمات خاصة قبل مواجهة الزمالك في نهائي السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الخميس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري لموسم 2023-2024. تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُقام على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تعليمات خاصة من كولر لثلاثي وسط الأهلي

وجه المدير الفني السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، تعليمات خاصة لثلاثي خط الوسط المتوقع مشاركتهم في لقاء اليوم، وهم إمام عاشور، أكرم توفيق، ومروان عطية.

وبحسب مصدر مطلع من داخل النادي الأهلي، شدد كولر على ضرورة التركيز العالي والتحكم الكامل في وسط الملعب، نظرًا لأن هذه المنطقة ستكون مفتاح السيطرة على مجريات المباراة.

كما أكد كولر على ضرورة فرض السيطرة ومنع المنافس من التحكم في اللعب، خصوصًا مع وجود لاعب مثل عبد الله السعيد، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في إدارة المباريات.

أوضح المصدر أن كولر ركز أيضًا على أهمية تأمين الدفاع وتنفيذ التمريرات السريعة والدقيقة، من أجل دعم الخط الأمامي وشن هجمات فعالة على مرمى محمد عواد، حارس الزمالك. الهدف الأساسي هو تسجيل الأهداف وتحقيق الفوز في المباراة لحصد لقب السوبر.

تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1 في الدور السابق. سجل هدفي الأهلي في تلك المباراة طاهر محمد طاهر، مما قاد الفريق إلى المواجهة المرتقبة ضد الزمالك اليوم.