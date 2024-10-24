استمرار حبس ثلاثي الزمالك في الإمارات والحكم 29 أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 12:33 مساءً - قررت المحكمة المختصة بالإمارات استمرار حبس الثلاثى مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز في قبل نهائى بطولة السوبر المحلى المقامة بأبو ظبى، بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة، حتى جلسة النطق بالحكم يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأقيمت اليوم الخميس الجلسة الثانية فى قضية ثلاثي الزمالك في التعدي على أحد أفراد الأمن الإماراتي ، بعد خضوع دونجا وشلبى وعبد الواحد إلى جلسة محاكمة عاجلة صباح أمس بالفيديو كونفرانس" أون لاين"، وتم عقد الجلسة الثانية اليوم منذ قليل.