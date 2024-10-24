المصري الديمقراطي الاجتماعي يعقد مؤتمره العام الجمعة وينظر في جدول الأعمال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 24 أكتوبر 2024 02:29 مساءً - يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمره العام الدوري العادي الجمعة القادمة 25 أكتوبر للنظر والبت في جدول الأعمال.

ويتضمن جدول أعمال الحزب عرض و مناقشة تقرير السيد رئيس الحزب عن الوضع السياسي الراهن وخطة الحزب المقبلة، والنظر واعتماد تقرير السيد مراقب الحسابات واعتماد القوائم المالية السابقة، والتصويت على مبادرة لإجراء بعض الترتيبات التنظيمية بالحزب.

يبدأ المؤتمر الساعة الثانية ظهراً بنقابة التجاريين بحضور أعضاء المؤتمر العام المنتخبين من الحزب وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب الذين تم توجيه الدعوة إليهم.

جدير بالذكر أن المبادرة التي سيتم طرحها تم مناقشتها في اجتماع الهيئة العليا الذي عقد يوم الأربعاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٤، و أوصت الهيئة العليا بطرح المبادرة على المؤتمر العام .