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أحمد جودة - القاهرة - ترغب اليابان، الفائزة بكأس العالم للسيدات عام 2011، في تنظيم نسخة 2031 من أجل إحياء كرة القدم الوطنية بعدما تجاوزتها الآن أوروبا وأميركا الشمالية، حسبما أوضح رئيس الاتحاد الياباني للعبة تسونياسو مياموتو.

اليابان ترغب في تنظيم كأس العالم للكرة النسائية 2031

وقال إن "الدوري النسائي للمحترفات يكافح من أجل جذب الجماهير"، موضحا أنه يريد "زيادة عدد اللاعبات" في بلاده.

وأطلق دوري المحترفات فقط في عام 2021 ولا يزال بعيدا عن جلب الاهتمام ذاته أو جلب المبالغ المالية ذاتها مثل نظرائه الأوروبيين أو الأميركيين، لذلك يرغب مياموتو في أن تسيطر ثقافة كرة القدم على بلاده، وهو الذي أعجب بفترة لعبه خلال مسيرته الاحترافية مع سالزبورج النمساوي.

واضاف "لديهم ثقافة كرة القدم، وكرة القدم جزء من حياتهم اليومية"، معربًا عن أسفه لأن اليابان "لم تكن قادرة على بناء هذا النوع من المجتمع".

في عام 2002، عندما كان قائدًا لمنتخب بلاده، شاركت اليابان في تنظيم كأس العالم للرجال مع كوريا الجنوبية. حققت الاستضافة نجاحا شعبيا كبيرا ويأمل مياموتو أن يتكرر الأمر نفسه مع كأس العالم للسيدات 2031.

لكن دولا أخرى سترغب في تنظيم العرس العالمي النسائي مثل إنكلترا، الصين والولايات المتحدة والمكسيك اللتين قد تتقدمان بطلب مشترك.